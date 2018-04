Sonic Mania Plus erscheint am 17. Juli im Handel

Wie SEGA nun offiziell bestätigte, wird Sonic Mania Plus am 17. Juli 2018 in Nord-Amerika und Europa für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Der Titel stellt die „ultimative Version“ des letztjährig veröffentlichten Sonic Mania dar und bietet einige neue Inhalte.

Passend dazu hat SEGA einen brandneuen, action-geladenen Trailer, der von Fan-Liebling Tyson Hesse animiert wurde, enthüllt:

Sonic Mania Plus bietet unter anderem mit Mighty dem Gürteltier und Ray dem fliegenden Eichhörnchen zwei neue spielbare Charaktere aus Sonics‘ Vergangenheit vor. Ein „Zugabe-Modus“ welcher bekannten Spiel-Abschnitten ein frisches Aussehen verleiht, bietet dank seinen überarbeiteten Verläufen neue Herausforderungen für sowohl neue Spieler als auch für Veteranen.

Die Wettkampf- und Rennen-auf-Zeit-Modi erhalten ein Update, mit dem Vier-Spieler-Wettkämpfe und Geister-Herausforderungen für Zeit-Rennen ermöglicht werden. Dieses Gesamtpaket erscheint in einer komplett neuen physischen Edition, welche mit einem 32-seitigen Artbook für Sammler, einem SEGA Mega Drive-Wendecover und einer holographischen Verpackung ausgestattet sein wird.

Besitzer der digitalen Versionen, können sich die Zusatzinhalte auch in den jeweiligen Online-Stores herunterladen.

Quelle: PM SEGA