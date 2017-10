Sonic Forces: Neues Video im Anflug

In wenigen Wochen flitzt Sonic mit seinen Freunden in Sonic Forces wieder in ein neues Abenteuer. Passend dazu hat SEGA nun ein neues Video veröffentlicht, in dem neues Gameplay präsentiert wird.

Diesmal bekommt ihr den das neue kostenlose “Rental Avatar” Heldentausch-Feature zu Gesicht. Selbiges erlaubt den Spielern den Zugriff auf die Heldencharaktere, die von anderen Spielern auf der Welt gebaut und geteilt wurden. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, auch die „Wispons“ und die Eigenschaften der geteilten Figuren zu nutzen und zu jederzeit im Spiel zwischen ihrer eigenen und der entliehenen Spielfigur zu wechseln.

Sonic Forces Gameplay:

Quelle: PM Deep Silver