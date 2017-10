Sonic Forces: Grafikvergleich zwischen PS4- und Switch-Version

In der kommenden Woche, genauer am 7. November 2017, erscheint Sonic Forces in Europa. Passend dazu ist nun ein Videovergleich aufgetaucht, der die Demo des Titels auf PlayStation 4 und Nintendo Switch gegenüberstellt. Das Video zeigt, dass der Titel auf beiden Systemen gut aussieht, die Nintendo-Variante aber nicht ganz so detailreich und flott läuft wie das Sony-Pendant.

Sonic Forces Videovergleich:

Quelle: DirectFeedGameplay auf Youtube