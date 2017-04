SEGA of Europe hat ein erstes Gameplay-Video zu Sonic Forces veröffentlicht, welches den „klassischen“ Sonic in der Green Hill Zone zeigt. Wie durch das Video deutlich wird, wird Sonic Forces wie auch schon das Jump and Run Sonic Generations (PS3 und Xbox 360) über 2D- und 3D-Level verfügen.

Die ersten Eindrücke machen jedenfalls schon Lust auf mehr:

Sonic Forces soll im Verlauf diesen Jahres für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Sonic Europe