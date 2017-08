Sommergewinnspiel 2017: Gewinnt cooles Merchandise aus dem Hause Activision

Die Sommerferien neigen sich nun auch in den letzten Bundesländern so langsam dem Ende entgegen und die Tage werden wieder kürzer. Für uns allerdings kein Grund Trübsal zu blasen, denn gemeinsam mit Activision Deutschland verlosen wir drei coole Merchandise-Pakete rund um die kommenden Spielehighlights Call of Duty: WW2 und Destiny 2.

Während Call of Duty: WW2 am 3. November 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird, dürfen Fans von Destiny 2 bereits in der kommenden Woche in ferne Welten reisen. Unser Philipp konnte sich bereits in wilde Beta-Schlachten im neuen Call of Duty: WW2 stürzen und ist bislang sehr angetan. Hier könnt ihr seine Vorschau zum Spiel nachlesen.

Wenn ihr den Shooter für PS4 vorbestellt habt, könnt ihr an dem kommenden Wochenende vom 1. bis 4. September an der zweiten Beta-Phase teilnehmen und schon vor allen anderen Probespielen.

Die Preise in der Gewinnspielwoche:

dreimal jeweils ein Gewinnpaket bestehend aus einem Call of Duty: WW2 Notizbuch mit USB-Speicher, einer Call of Duty: WW2 Powerbank und einem Destiny 2-Tshirt

Teilnahmebedingungen:

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, wollen wir von euch wissen, auf welches der beiden kommenden Shooter-Games aus dem Hause Activision ihr euch am meisten freut und warum. Wollt ihr den 2. Weltkrieg in Call of Duty: WW2 erleben oder doch ferne Welten in Destiny 2 erforschen? Teilt uns euren Favoriten mitsamt einer Begründung via Email und dem Betreff „Sommergewinnspiel 2017 mit Activision“ mit und sendet eure Meinung an Chris@gamezgeneration, um im Gewinnspieltopf zu landen.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Montag der 4. September 2017 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Activision Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Activision Deutschland