So würde Diddy Kong Racing auf der Nintendo Switch aussehen

Auf dem Nintendo 64 konnte der Funracer Diddy Kong Racing Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen und präsentierte sich auf Augenhöhe mit dem Konkurrenten Mario Kart 64. Das von Rare entwickelte Rennspiel zählt bis heute zu den besten und beliebtesten Rennspielen aller Zeiten.

Der findige Designer CryZENx hat sich den Funracer nun zur Brust genommen und in der Unreal Engine 4 umgesetzt. So könnte das Spiel also (rein theoretisch natürlich) auf der Nintendo Switch aussehen, auch wenn wir das Spiel wohl leider niemals zu Gesicht bekommen werden. Trotzdem: Wunderschön sieht die Grafik-Demo aber schon aus.