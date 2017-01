So sieht das Japan-Lineup für die Nintendo Switch aus

Zumindest für Japan steht das Start-Lineup der Nintendo Switch mittlerweile fest. Welche der Spiele bei uns in Europa ab dem 03. März verfügbar sein werden, ist noch nicht ganz klar.

Das Heimatland des Konzerns darf sich zumindest aber auf insgesamt neun Titel freuen. Für das weitere Jahr sind bisher insgesamt sechs zusätzliche Spiele angekündigt. Hoffentlich wird diese Liste spätestens auf der E3 aber noch deutlich ausgebaut.

Nintendo Switch – Das Lineup für Japan

03.03.17

– 1 2 Switch

– Disgaea 5

– Dragon Quest Heroes I & II

– I Am Setsuna

– Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence with Power Up Kit – Puyo Puyo Tetris S

– Romance of the Three Kingdoms 13 with Power Up Kit

– Snipperclips

– Super Bomberman R

– The Legend of Zelda: Breath of the Wild

28.04.17

– Mario Kart 8 Deluxe

Frühjahr 2017

– ARMS

– Minna de Waiwai! Spelunker

Sommer 2017

– Splatoon 2

Winter 2017

– Super Mario Odyssey