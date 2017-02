So bewirbt Nintendo die Switch zum Super Bowl

Noch etwas mehr als einen Monat müssen wir uns gedulden, bis die Nintendo Switch am 03. März 2017 weltweit in den Handel kommt. Kein Wunder also, dass Nintendo langsam aber sich die Werbetrommel für die neue Konsole rührt. Nun wurde der offizielle Werbeclip zur Nintendo Switch veröffentlicht, den Nintendo während der Werbeunterbrechung beim Super Bowl in den USA zeigen möchte.

Der Super Bowl gilt als größtes Sportereignis der Welt und eignet sich daher exzellent als Werbeplattform für die neue Konsole. Hier könnt ihr den Werbespot zur Nintendo Switch aus den USA betrachten:

Wie gefällt euch die Werbung? Teilt uns eure Gedanken in den Kommentaren mit!

Quelle: Nintendo