Sniper: Ghost Warrior 3 – Details zum Season Pass

Auch der Scharfschützen-Shooter Sniper: Ghost Warrior 3 wird einen Season Pass erhalten. Das geht aus dem entsprechenden Eintrag hervor, der nun im PlayStation Store aufgetaucht ist.

Der Saisonpass von Sniper: Ghost Warrior 3 bietet Zugriff auf eine ganze Fülle an herunterladbaren Inhalten, die bis Ende 2017 erscheinen werden. Darunter:

Zwei wichtige Einzelspieler-Erweiterungen

Zwei Mehrspielerkarten

Neues Fahrzeug: Buggy

Neues Scharfschützengewehr McMillan TAC-338A

Verbundbogen

Vorbesteller des Spiels erhalten zusätzlich den „The Escape of Lydia“ DLC. Dieser bietet eine zusätzliche Singleplayer-Kampagne, in der man als weiblicher Sniper eine Prequel-Mission absolviert, welche die Story erweitert.

Erscheinen wird das Spiel am 04. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.