Smash Bros, Animal Crossing & Pokemon für Nintendo Switch im März?

Ein aufregender Tag für Nintendo. Im Rahmen der Nintendo Direct Mini wurden viele neue Spiele für die Nintendo Switch angekündigt, darunter Dark Souls Remastered und Mario Tennis Aces. Doch unter den neuen (und alten) Spiele finden sich keine Favoriten der Fans. Ein japanischer Analyst wagt eine Prognose, wann wir mit der Ankündigung von Smash Bros, Animal Crossing und Pokemon für Nintendo Switch rechnen dürfen.

Eiji Maeda heißt der gute Mann. Seineszeichens Senior Analyst bei SMBC Nikko Securities Inc. rechnet fest damit, dass wir bereits im März mit der Ankündigung der drei wichtigen Spiele rechnen dürfen.

Das würde durchaus Sinn ergeben, drehte sich doch die Nintendo Direct Mini hauptsächlich um die Ankündigungen für das erste Quartal 2018. Wie immer hält sich Nintendo mit den Neuankündigungen seiner Spiele äußerst bedeckt. Wir sind also gespannt, was uns das Spielejahr 2018 noch so bringt.

Quelle