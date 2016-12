Silence – Daedelic Adventure auf Xbox One verfügbar

Nachdem, Silence, der neueste Streich von Daedelic Entertainment bereits seit einiger Zeit für PC und PlayStation 4 verfügbar ist, kommen nun auch Besitzer einer Xbox One in den Genuss des wunderschönen Point ’n‘ Click-Adventures.

Doch es kommt noch besser: Silence ist Bestandteil von Microsofts Play Anywhere-Programms. Nach dem einmaligen Kauf kann das Spiel also gleichzeitig auf Xbox One und Windows 10 Computern gespielt werden.

Ein Spiel, dass ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet. Immerhin zählt das melancholische Abenteuer um Rennie und Sadwick völlig zurecht zu unseren Weihnachtstipps 2016.