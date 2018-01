Siegecraft Commander – Echtzeitstrategie auf Nintendo Switch

Vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlichten die Blowfish Studios das Echtzeitstrategiespiel Siegecraft Commander für den PC und andere Plattformen. Nun deutet alles auf eine Umsetzung für Nintendo Switch hin.

Zumindest posten die Entwickler auf ihrem Twitter-Account ein Bild, auf dem das Spiel auf der Switch läuft.

Any interest for an RTS game on #NintendoSwitch ? Campaign, split screen and online multiplayer. pic.twitter.com/DKqtF69Bdk

— Blowfish Studios (@blowfishstudios) 30. Januar 2018