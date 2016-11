Sieben in Sieben: Unsere Weihnachtstipps

Der erste Advent ist da und damit beginnt nun wohl auch für den größten Weihnachtsmuffel die besinnliche (oder doch stressige) Vorweihnachtszeit mit Plätzchen, Glühwein und allerhand cooler neuer Videospiele in den Händlerregalen. Unsere aktuelle Ausgabe der „Sieben in Sieben“ wollen wir daher unseren ganz persönlichen Weihnachtstipps widmen, in denen wir euch unsere Kauftipps für eine fröhliche Gaming-Zeit unter dem Weihnachtsbaum verraten.

Christians Weihnachtstipp: Paper Mario Color Splash

Mit Paper Mario Color Splash bekam die Wii U bereits Anfang Oktober ihren letzten großen Exklusivtitel für das Jahr 2016 spendiert. Doch das neue Abenteuer, welches bereits vor seinem Release im Kreuzfeuer der Fans und Kritiker stand, konnte sich als würdiger Jahres-Abschluss für die bald durch Nintendo Switch in Rente geschickte Wii U beweisen. Kaum ein Spiel der letzten Monaten war witziger und charmanter geschrieben als der neueste Auftritt des Schnauzbartes.

In einem kunterbunten Mix aus Jump and Run und Rollenspiel erkundet ihr das Prisma-Inselatoll und geht einem mysteriösen Farbklau auf die Schliche. Dabei erwarten euch abwechslungsreich gestaltete Level, ein liebevoller Papier-Stil und viele Geheimnisse, die die Dauermotivation fördern. Auch in unserem Testbericht konnte sich Paper Mario Color Splash mehr als beweisen und stellte sich als eines der besten Wii U-Spiele 2016 heraus. Gerade in der Weihnachtszeit lohnt sich das gemütliche Abenteuer allemal, um sich mit dem farbenfrohen Ausflug in wärmere Gefilde zu träumen!

Philipps Weihnachtstipp: Uncharted 4

Uncharted 4 ist ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres. Naughty Dog liefert hier ein nahezu fehlerfreies Action-Adventure ab, was auch unser Testbericht zeigt. Von der hollywoodreifen Story über die herausragende Inszenierung bis hin zum gelungene Mix aus Ballern, Erkunden und Klettern passt hier einfach alles.

Besitzer einer PlayStation 4 müssen unbedingt zugreifen, besonders da das Spiel mittlerweile deutlich im Preis gefallen ist. Außerdem stehen schon in Kürze eine Koop-Multiplayer und eine Story-Erweiterung ins Haus. Ein absolutes Fest!

Fabians Weihnachtstipp: One Finger Death Punch

Gerade vor Weihnachten wird man ja bekanntlich mit zahlreichen Toplisten und Empfehlungen wie dieser zugebombt. Persönlich finde ich diese Listen meist viel zu vorhersehbar, deshalb möchte ich mich an diesr Stelle für ein abwegiges aber geniales Spiel stark machen.

Die Rede ist von One Finger Death Punch. Statt weihnachtlicher Besinnlichkeit, gibt es knallhartes Strichmännchen Kung Fu. Gerade mal zwei Knöpfe braucht man für den Indie-Titel von Silver Dollar Games. Wer glaubt das Spiel wäre deshalb leicht, irrt sich gewaltig, denn das Tempo steigt je besser man spielt. Und eh man sich versieht, hat man die Nacht durchgemacht und sich die Finger taub gespielt.

Matthias‘ Weihnachtstipp: Thumper



Ich bin ein großer Freund von heimeligem Weihnachtskitsch. Meine Erinnerungen an den Heiligabend 1998 mit den ersten Schritten durch die Welt von Ocarina of Time sind dementsprechend unübertroffen. Aber ich denke auch gern an das Weihnachtsfest 2003 zurück, an dem ich Kill Bill Vol. 1 bekam und mein Teenager-Ich im Anschluss an die ausladende Familienfeier und das besinnliche Beisammensein ein diebisches Vergnügen mit dem Auftakt von Tarantinos bluttriefenden Rachestory hatte.

In eine ähnliche Schiene fällt Thumper, das halsbrecherische Horror-Rhythmusspiel von Drool Games, das ich zurzeit inmitten von Spekulatius, Lebkuchenherzen und Christbaumkugeln spiele wie ein Bekloppter und meiner besseren Hälfte damit nachhaltig auf den Wecker falle. Denn was gibt es zum Fest der Liebe Schöneres, als mit Freunden bei Zimt-Räucherstäbchen und einer Tasse Tee zusammenzusitzen und dabei HAUNTINGLY SICK BEATS ZU DROPPEN? Richtig, nicht viel. (Und pssst: wer es doch gern etwas friedlicher hätte, dem sei das wunderhübsche Owlboy ans Herz gelegt.)

Lukas‘ Weihnachtstipp: Overwatch

Natürlich kann man Overwatch als eines der besten Spiele des Jahres auf vielen Listen im Internet finden, die es nur so loben. Ja, als Shooter sind die Matches schnell, voller Action und es kommen immer wieder neue Inhalte in Form von Maps, Charakteren und Skins hinzu, was an sich keine Neuigkeit in dem Genre ist. Mich hat der Titel jedoch aus einem anderen Grund überzeugt: Teamwork. Und darum geht es an Weihnachten doch irgendwo.

Andere Spiele legen ebenso hohen Wert auf die Zusammenarbeit der Spieler, in Overwatch kämpfen diesmal aber Helden aus verschiedensten Ländern zusammen und obwohl es für manche nur ein Gimmick sein mag, macht die Vielfalt des internationalen Casts einen wichtigen Teil des Spielspaßes für mich aus. Tatsächlich ist selbst die Hintergrundgeschichte so interessant, dass man nur darauf wartet durch Cinematics, Comics oder anderen Medien mehr über diese Welt zu erfahren (ich tue es zumindest). Wer also noch kein Weihnachtsgeschenk für eine andere Person oder sich selbst gefunden hat, der sollte sich den Titel definitiv anschauen.

Michaels Weihnachtstipp: Rainbow Six Siege

Mit dem bereits letzten Jahr veröffentlichten Rainbow Six Siege verhält es sich wie mit gutem Wein: Im Laufe der Zeit ist der bereits zu Anfang sehr gute Titel zu einem fantastischen Shooter gereift. Dies ist dem ständigen Kontakt der Entwickler zur Community und deren Umsetzung von Vorschlägen und Verbesserungen zu verdanken sowie der kontinuierlichen Versorgung von Patches und Updates.

So sticht der Taktik-Egoshooter mit seinem stark teambasierenden Gameplay und der eher behutsamen und vorsichtigen Spielgeschwindigkeit mit nur einem Leben pro Runde aus der Masse der schnellen Arenaballereien heraus. Durch die Auswahl an vielen verschiedenen Operatoren, die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen sowie individuelle Gadgets und Waffen besitzen, findet jeder, ob Supporter oder Angreifer, etwas für seinen Stil. Zudem Spielen sich die Scharmützel durch die zum großen Teil zerstörbaren Karten immer wieder anders. Der einzige Wermutstropfen: einen richtigen Storymodus für Singleplayer gibt es nicht, wohl aber die Möglichkeit alleine oder mit Kumpels zusammen KI-Terroristen in verschiedenen Missionen das Handwerk zu legen. Das beste zum Schluß: Dieses prächtig gefüllte Paket gibt es bereits für um die 39€ zu haben!

Patricia’s Weihnachtstipp: Battlefield 1

An der Kasse seit Release ein Dauerbrenner und damit der größte Launch von Dice: Battlefield 1. Nicht nur die storyorientierte Kampagne, sondern vielmehr der teambasierte Multiplayer Modus lockt bis zu einer halben Million Leute konstant auf die Schlachtfelder.

Die vielen verschiedenen Möglichkeiten, in den Kampf zu ziehen lassen es nicht zu, dass unter den Spielern Langeweile aufkommt. So sind eine hohe Anzahl von Spielmodi, sowie Soldaten-Klassen mit entsprechender Ausrüstung auswählbar und die Detailgenauigkeit dessen, als auch der des Umfelds auf der Map sorgt für eine besonders authentische Atmosphäre. Während im Modus Operation historische Schlachten mit alternativen Enden nachszeniert werden, verfolgt man in Eroberung oder Kriegstauben das freie Erobern und Halten. Battlefield 1 stellt also im Gegensatz zu seinen Vorgängern atmosphärisch, sowie in der Interaktion ein düsteres und sehr brutales, realistisches Kriesgs-Szenario dar, worauf viele Spieler lange gewartet haben. Wer also nun auf den Geschmack gekommen ist, kann für rund 60€ seine ganz eigenen besinnlichen Tage genießen.

Tims Weihnachtstipp: Silence

Melancholie ist eher selten die tragende Emotion eines Spieles, doch beim unterschätzten kleinen Meisterwerk The Whispered World insbesondere diese Grundstimmung beeindruckt. Sieben Jahre später ist nun mit Silence eine Fortsetzung des Point’n’Click-Adventures erschienen.

Die Geschichte des traurigen Clownsjungen Sadwick, der zum unwahrscheinlichen Helden wird und sich trotz seiner Angst großen Herausforderungen stellt, wird nun forgeführt. Deshalb wäre es im Idealfall gut, wenn man auch den Vorgänger gespielt hat – im Zweifelsfall einfach beide Spiele schenken. Vielleicht wäre das ja sogar eine Gelegenheit, bei der Eltern und Kinder zusammenspielen könnten, um mit Sadwick, seiner Schwester Rennie und der treuen Raupe Spot die fantastische Welt von Silence zu erkunden.

Wer erfahren will, wieso ich The Whispered World für so gelungen halte und an dieser Stelle gerne auf den zweiten Teil verweise, der ist bei meinem Unter-der-Lupe-Video (das sogar den Entwickler des Spieles, Marco Hüllen, beeindruckt hat) genau richtig, allerdings gilt eine harte Spoiler-Warnung.

Nichts für euch dabei? Kein Problem, wie wäre es denn dann mit ein paar ganz allgemeinen Weihnachtstipps?

Falls ihr auf der Suche nach einem herausragenden Headset seit, wäre das Astro A40 vielleicht eine Option. Mit etwa 255 Euro ist das Headset des amerikanischen Herstellers zwar wahrlich kein Schnäppchen, gehört allerdings auch zu den besten seiner Zunft.

Zudem lässt sich das Astro A40 mit allen Konsolen, dem PC und anderen Geräten mit Klinkenanschluss verwenden. Ein absolutes Allround Talent.

Solltet ihr über den Kauf einer neuen Heimkonsole nachdenken, können wir euch die Xbox One S wärmstens empfehlen. Die aktuelle Microsoft-Konsole ist dank 4K-Upscaling und Ultra-HD-Bluray-Unterstützung zukunftssicher. Auch der geringere Stromverbrauch und die teilweise spürbar bessere Leistung in Spielen sprechen für die S.

Besonders, da beispielsweise Amazon die Konsole gerade zu attraktiven Preisen im Angebot hat. So gibt es die Konsole mit Gears of War 4, einer 1 TB Festplatte und einem 2. Controller derzeit für 289 Euro.

Mit einer 500 GB großen Festplatte und dem Sportspiel FIFA 17 werden aktuell sogar nur 239 Euro fällig.

Ihr seid viel unterwegs oder spielt lieber gemütlich auf dem Sofa oder im Bett? Wie wäre es dann mit einem Handheld?

Auch dort lassen sich momentan einige hervorragende Schnäppchen machen. Beispielsweise hat der Versandriese Amazon aktuell den Nintendo 2DS im Bundle mit Mario Kart 7 für attraktive 79,97 Euro im Angebot.

Wer nicht unbedingt Wert auf den 3D-Modus legt, erhält mit dem 2DS die günstigere und ansonsten gleichwertige Variante des aktuellen Nintendo-Handhelds, die unserer Meinung nach vollkommen ausreicht.