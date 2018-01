Shenmue III erscheint weiterhin 2018

Cédric Biscay von Ys Net hat in seinem Neujahrsgruß erneut bestätigt, dass das via Kickstarter finanzierte Action-Adventure Shenmue III noch in diesem Jahr erscheinen wird. Nach unzähligen Verschiebungen dürfen wir uns also noch 2018 auf ein Wiedersehen mit Ryo Hazuki freuen.

Außerdem kündigte Biscay neben der PlayStation 4- und PC-Version „viele weitere Überraschungen“ an. Wir dürfen also gespannt sein.

I wish you a Happy New Year ! All the best for 2018 ! It will be great with the #Shenmue3 release on #PS4 and #PC and many other surprises 🙂 pic.twitter.com/DKvos1jNg9

— Cedric Biscay (@CedricBiscay) 1. Januar 2018