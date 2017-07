Am morgigen 06. Juli wird ein Patch zu Blaster Master Zero erscheinen, der den Shantae-DLC zum Spiel beinhalten wird. Am 03. August gibt sich dann auch der Shovel Knight die Ehre. Beide DLCs erscheinen zeitgleich für Nintendo 3DS und Nintendo Switch.

Beide Charaktere werden zum Release zwei Wochen lang kostenlos zum Download angeboten werden, schnell sein lohnt sich also. Danach schlagen beide Charaktere mit jeweils € 1,99 zu Buche.