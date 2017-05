Shantae: Half-Genie Hero erscheint kommende Woche für Nintendo Switch

Das ging flott: Nachdem erst kürzlich offiziell bestätigt wurde, dass Shantae: Half-Genie Hero auch für Nintendo Switch erscheinen wird, folgte heute direkt der Releasetermin für das kunterbunte Abenteuer. Nun ist der Release durch eine Listung im eShop bereits bekannt.

So dürfen wir uns bereits in der kommenden Woche über das zweidimensionale Abenteuer aus dem Hause WayForward auf der Switch freuen. Der Startschuss für den Download wird am 8. Juni hierzulande fallen und es soll 16,99€ kosten.

Bereits in unserem Test zum Spiel auf der Wii U konnte das Spiel begeistern, sodass wir auch auf der Nintendo Switch von einem Hit-Kandidaten ausgehen.

Quelle: Nintendo eShop