Shantae: Half-Genie Hero erscheint für Nintendo Switch

Der 2D-Plattformer Shantae: Half-Genie Hero wird für die Nintendo Switch erscheinen! Das haben die Entwickler von WayForward nun offiziell bestätigt. Via Twitter gab das Team nun bekannt, dass auch eine Retail-Fassung erscheinen wird. Diese wird von XSEED Games vertrieben.

WayForward will publish the digital version of Shantae: HGH for Switch. We’re partnering with @XSEEDGames on a retail version! Details soon! pic.twitter.com/06lPn94sAG

— WayForward (@WayForward) 11. Mai 2017