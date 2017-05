Shadow Warrior 2 – Schon nächste Woche Release auf PlayStation 4?

Devolver Digital soll angeblich den Shooter Shadow Warrior 2 in der nächsten Woche im PlayStation Store für die PlayStation 4 veröffentlichen. Das schreibt Industrie-Insider Wario 64 auf Twitter. Weiter heißt es, dass der Shooter in der Vorschau „The Drop“ im offiziellen PlayStation Blog am Wochenende offiziell angekündigt werden soll.

Shadow Warrior 2 finally coming to PS4 next week. I’m guessing Xbox One as well pic.twitter.com/JiSNM9DoJJ — Wario64 (@Wario64) 12. Mai 2017

Eine Xbox One-Umsetzung hält er für wahrscheinlich. Warten wir also gespannt auf das Wochenende.