Shadow of the Tomb Raider – Release im Jahr 2018?

Shadow of the Tomb Raider ist noch nicht mal offiziell angekündigt worden, da machen sich schon die ein oder anderen Beweise breit, dass ein neues Abenteuer auf die attraktive Schatzjägerin Lara Croft wartet. Immerhin ist bereits bekannt, dass das neue Abenteuer eben jener irgendwann nach der E3 2017 enthüllt wird.

Release 2018?

Das Offizielle PlayStation Magazin aus Großbritannien sagte nun, dass man im Bezug auf Shadow of the Tomb Raider mehr erfahren hat. Um genau zu sein, soll das Spiel Anfang 2018 erscheinen können. In der aktuellen Ausgabe, wird folgendes geschrieben: „Rumor squirrels tell us Shadow of the Tomb Raider could be released early in 2018.“

Quelle