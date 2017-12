Shadow of the Colossus – Neues Video zum Remake

Im Februar 2018 dürfen sich PlayStation-Zocker auf das Remake des Spieleklassikers Shadow of the Colossus freuen. Verantwortlich für die Neuauflage des PS2-Klassikers von Team ICO sind die findigen Entwickler von Bluepoint Games, die ihr Geschick in der Vergangenheit bereits mit den Neuauflagen Uncharted: The Nathan Drake Collection und Gravity Rush Remastered unter Beweis gestellt haben.

In einem neuen Video gehen Art Director Mark Skelton, Mitgründer und Präsident von Bluepoint Games Marco Thrush und Technical Director Peter Dalton auf die grafischen Verbesserungen des Remakes ein und beleuchten erneut die Eröffnungssequenz des Abenteurs.