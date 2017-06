Das von Fans gefeierte Shadow of the Colossus von Team Ico bekommt ein Remake für die PlayStation 4 spendiert. Entwickelt wird die Neuauflage von Bluepoint Games, die sich auch für Uncharted: The Nathan Drake Collection verantwortlich zeigten.

Auf der E3 2017 wurde ein erster Gameplay-Trailer gezeigt, der die überarbeitete Technik des Abenteuers zeigt, welches im Frühjahr 2018 für die PlayStation 4 erscheinen wird. Unklar ist allerdings, ob es auch spielerische Neuerungen geben wird.