Shadow of Mordor: Twitter liebt Brûz den Ork

Schon Shadow of Mordor wusste, dass die Orks die eigentlichen Helden des Spiels sind. Während Talion der übliche rachsüchtige Kerl war, dessen Familie nur existierte, damit sie ermordet und ihm die für viele Gaming-Protagonisten leider allzu häufige Motivation „My! Dead! Family!“ gab, waren die prozedural generierten Orks deutlich interessanter. Dank des Nemesis-Systems konnten auch kleine Fußsoldaten plötzlich zu ernstzunehmenden Widersachern werden. Und so mancher Spieler hat in Shadow of Mordor viel Zeit aufgewandt, um „seinen“ Ork ganz nach oben zu bringen.

Auf der Microsoft-Pressekonferenz stahl dann gestern Brûz mit australischem Akzent, bitterschwarzem Humor, coolen Sprüchen und überraschend viel Charisma sofort die Show und wurde in kurzer Zeit via Twitter zum Internet-Liebling. Die einen wollen mit ihm zusammen Abenteuer erleben, manche andere wollen anscheinend aber sogar noch mehr… ich persönlich finde zumindest die Idee der Brûz-Plushies sehr cool. Und auch die Stimme des Sprechers scheint vielen verdächtig bekannt vorzukommen.

The name Shadow of War needs to be changed to My Buddy Bruz and I's Big Mordor Road Trip — Pathfinder Maturen (@ConnorMaturen) 12. Juni 2017

I want me some Bruz the Chopper plushies — Chrono (@Chronofox_) 12. Juni 2017

"Bright Lord, Dark Lord. Same thing really. End result is me ripping spines out." Bruz is funny. @shadowofwargame https://t.co/HqtJG4LPFw — Larry Frum (@lfrum) 12. Juni 2017

The Sony #E32017 show tonight should just be Bruz the Orc talking shit about everyone. — Steve McHugh (@StevejMchugh) 12. Juni 2017

I'm doubling down on Bruz the Orc being Bruce the Shark. They are THE SAME. Go listen to the trailer again, I dare you. pic.twitter.com/OhxzrbDriC — NintendoFanGirl (@NintendoFanGirl) 11. Juni 2017

Best character of E3 so far was an #ShadowofWar Orc named Bruz who sounded suspiciously a lot like a Shark from Finding Nemo… named Bruce. pic.twitter.com/EyC5pMIKjU — psuedofolio (@psuedofolio) 12. Juni 2017

LOTR DATING SIM AND BRÛZ THE CHOPPER'S ROUTE IS THE TRUE ENDING — leonh♡rt (@yourhandiheld) 11. Juni 2017