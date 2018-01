Secret of Mana – PlayStation 4 Version erscheint auf Disc

Square Enix bestätigt, dass die Neuauflage des SNES-Klassikers Secret of Mana auch hierzulande als Retail-Version auf Disc im Handel erscheinen wird. Das Spiel wird am 15. Februar 2018 für die PlayStation 4 erscheinen.

We’re starting 2018 off with a bang – the PS4 version of #SecretofMana is getting a physical release in the West! pic.twitter.com/2rgToald2t

— Secret of Mana (@ManaGame) 2. Januar 2018