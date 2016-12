Seasons of Heaven: Neues Switch-Spiel enthüllt!

Eigentlich wird die Nintendo Switch ja erst am 13. Januar 2017 umfangreich enthüllt, doch das Indie-Studio „Any Art“ aus Kalifornien konnte es nicht abwarten und hat am heutigen Tag einen ersten Teaser-Trailer zu dem exklusiv für Switch geplanten Projekt Seasons of Heaven veröffentlicht.

In einem postapokalyptischen Setting gehen wir hier mit einem kleinen Jungen und seinem Hund auf Erkundungen in einer ansehnlichen Spielwelt und durchforschen selbige nach lebensnotwendigen Ressourcen, die aufgrund von Umweltverschmutzungen selten geworden sind.

Ein erster Vorgeschmack wird durch folgendes Teaser-Video gegeben:

Mehr zum Spiel soll bereits in der kommenden Woche mit Hilfe eines umfangreicheren Trailers bekannt gegeben werden.

