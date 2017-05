Seasons After Fall erscheint am 16.05.2017!

Das von Hand gezeichnete Puzzle-Adventure Seasons After Fall wird am 16. Mai für die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen. Letztes Jahr erschien es bei Steam und kostete 14,99 €.

„As a wild fox, you are sent on a perilous journey aided only by your ability to change the seasons at will. Pounce through a wondrous land governed by magic and nature, dancing with the elements as you dynamically switch between the seasons“