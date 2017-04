Sea of Thieves – Rare lädt am Wochenende erneut zur Schatzsuche ein!

Mit Sea of Thieves scheint es so, dass uns eine wirkliche Innovation im Bereich des kooperativen Mehrspielers in naher Zukunft erwartet. Zusammen mit seinen Freunden bildet man eine Piratencrew und darf den Nachwuchspiraten raushängen lassen. Wer sich im Insider-Programm angemeldet hat, hat die Möglichkeit in verschiedenen Sessions an der Alpha teilzunehmen.

Samstag 20 Uhr!

Für den kommenden Samstag hat Rare erneut Einladungen auf der Xbox One verschickt. Ungefähr 23000 Mitglieder dürfen sich auf eine dreistündige Spielsession freuen. Die Server werden am Samstag von 20-23 Uhr online geschaltet.

Neben der Seefahrt sollen die Spieler die Möglichkeit bekommen die Spielwelt zu erkunden und Schätze zu suchen. Der Spielspaß soll zusätzlich durch Kämpfe mit anderen Crews zu Land und zur See gesteigert werden. Mit jeder Alpha-Session sollen neue Features hinzugefügt werden. Dementsprechend wurde vor kurzem das Ressourcensystem vorgestellt.

Sea of Thieves kommt von Rare, welche unter anderem für Banjo-Kazooie bekannt sind. Angekündigt wurde es bereits zur E3 2015 und ein genaues Erscheinungsdatum ist nach wie vor noch nicht bekannt. Jedoch soll es noch im Laufe 2017 veröffentlicht werden!

