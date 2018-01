Sea of Thieves – Datamining verrät einige neue Gegner, Orte und Waffen

Der Dataminer m4rx hat die Beta des Piratenabenteuers Sea of Thieves von Rare genauestens durchleuchtet und ist dabei in den Spieldateien auf einige interessante Details gestoßen.

So deuten die Dateien einige neue Waffen, Feinden, Karten, und viele weitere Details an, die sich möglicherweise im fertigen Spiel finden lassen. Ob sich diese Inhalte im fertigen Spiel wiederfinden werden, ist jedoch noch unklar. Sea of Thieves wird am 20. März 2018 für die Xbox One erscheinen.

Schatztruhen

Chest of Sorrow

Common Chest

Legendary Chest

Mythical Chest

Rare Chest

Shipwreck Common Chest

Shipwreck Legendary Chest

Shipwreck Mythical Chest

Shipwreck Rate Chest

Handelsgesellschaften

Gold Hoarders

Merchant Alliance

Order of Souls

Kreaturen

Bat

Chicken

Fishes

Parrot

Seagull

Shark

Snake

Feinde

Kraken (kann Schiffe zerstören)

Meerjungfrauen

Skelette

Karten

Blue Sea of Plenty

Sea of the Damned

The Wilds

Wide Sea of Plunder

Orte

– Blue Sea of Plenty

* Crescent Cove

* Crescent Island

* Lone Cove

* Mermaids Hideaway

* Sailors Bounty

* Smugglers Bay

* Wanderers Archipelago

– The Wilds

* Arches

* Cavern Isle

* Old Faithful

* Shipwreck Bay

* Three Peaks

– Wide Sea of Plunder

* Crooks Hollow

* Devils Ridge

* Discovery Ridge

* Plunder Valley

* Sharkbait Cove

* Snake Island

* Thieves Haven

NPCs

Belle

Blind Bob

Bounty Dealer

Clothing Dealer

Generic Shopkeeper

Ghost Captain

Gold Hoarder

Innkeeper

Innkeeper_hideout

Merchant

Nice Mermaid

Order of Souls

Pirate Lord

Potion Seller

Shipwright

Weapon Dealer

Rätsel

BountyLocation

DigHole

LookAtMap

NonVagueNonUniqueLandmarks

PlayInstrument

RaiseLantern

Anpassung des Schiffs

Cannon

Capstan

Livery

Mast

Wheel

Schiff (verschiedenes)

Harpoon Gun

Galionsfiguren

Angler Fish

Banjo

Dove

Dragon

jdark

Lion

Mermaid

Parrot

Poseidon

Shark

Skellylantern

Skullhead

Spinal

Squid

Swordfish

Unicorn

Zeus

Schiffsladung

Cannonball Crate

Chicken Crate

Gunpowder Crate

Snake Basket

Wood Crate

Läden

Clothing Shop

GH Company Equipment Shop

MA Company Equipment Shop

OOS Company Equipment Shop

Saltys Equipment Shop

Shadys Equipment Shop

Schätze Artefakte

Box (3 Varianten)

Goblet (4 Varianten)

Impressive (3 Varianten)

Vase (3 Varianten)