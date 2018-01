Sea of Thieves: Closed Beta startet Ende Januar auf Xbox One

Microsoft gab nun bekannt, dass zu dem kommenden Sea of Thieves Ende Januar eine geschlossene Beta stattfinden wird. Die Closed Beta gewährt Spielern neue Einblicke in die Welt von Sea of Thieves – das finale Spiel soll jedoch weitere Überraschungen bereithalten, die noch nicht in der Beta zugänglich sind. Der Zugang steht jedem offen, der sich bis zum 1. Dezember beim Sea of Thieves Insider Programm angemeldet hat. Vorbesteller von Sea of Thieves bekommen ebenfalls kostenlosen Zugang zu der Closed Beta.

Die geschlossene Beta findet vom 24. Januar um 14:00 Uhr bis zum 28. Januar 2018 um 21:00 Uhr statt.

Quelle: PM Microsoft