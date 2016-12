Sea of Solitude: Berliner Adventure wird neuestes EA Original Game

Letzten Juni kündigte EA das Programm „EA Originals“ an, nachdem die Zusammenarbeit mit Coldwood Interactive bei Unravel für beide Seiten gut verlief. Ziel ist es „Millionen von Spielern weltweit für neue Spiele kleiner Entwicklerstudios [zu] begeistern“. Fe vom in Göteborg angesiedelten Studio Zoink war dabei der erste Titel. Der zweite kommt jetzt aus Berlin.

An Sea of Solitude arbeiten Cornelia Geppert und ihr Team Jo-Mei Games, sie selbst war ursprünglich Comic-Zeichnerin bei Mosaik und hat später Figuren für die Cartoon-Serie Mission Odyssey designt. Beim Spieleentwicklungskombinat hat sie dann am 2006 veröffentlichten Strategietitel ParaWorld mitgearbeitet und dort Boris Munser kennengelernt, mit dem zusammen sie Jo-Mei Games gegründet hat. Über ihr neuestes Projekt hat Cornelia Geppert Folgendes zu sagen:

„Sea of Solitude ist bislang mein künstlerischstes und persönlichstes Projekt. Manchmal ist es echt schwer, die eigenen Gefühle, Ängste, Sehnsüchte und Frustrationen auszuloten. Gleichzeitig ist es erfüllend, diesen Emotionen mit den Mitteln der Kunst Ausdruck zu verleihen und sie den Menschen zu zeigen.“

Außerdem treffe hier Silent Hill auf Studio Ghibli, was natürlich gleich schonmal eine ziemlich große Hausnummer ist. Auch Shadow of the Colossus und Wind Waker dürften Inspirationen geliefert haben. Und Patrick Söderlund, Executive Vice President bei Electronic Arts, kommt glatt ins Schwärmen, wenn er über das Spiel spricht:

„Wie viele von euch konnte auch ich im letzten Jahr einige erste Eindrücke von Sea of Solitude erhaschen. Die intensive Bildsprache und die emotionale Perspektive auf die Welt der Hauptfigur Kay beeindruckten mich zutiefst. Gemeinsam mit Kay begeben wir Spieler uns auf eine Reise, bei der schnell klar wird: Die größten Gegner sind nicht die Kreaturen, auf die Kay trifft. Die wahre Gefahr lauert ganz woanders. In seiner ungeschliffenen Schönheit ist Sea of Solitude anders als alles, was ich bisher gespielt habe.“

Klingt doch nach einem vielversprechenden Projekt. Hier noch ein Interview mit der Chefentwicklerin, in dem es auch Spielszenen zu sehen gibt: