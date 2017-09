Schneller als der Blitz: Drei neue Videos zu Sonic Forces

Im Land der aufgehenden Sonne, Japan, sind drei neue Videos zum kommenden Sonic Forces veröffentlicht wurden. Neben Gameplay-Eindrücken aus dem Jump and Run, gibt es auch Klänge für eure Ohren.

Sonic Forces Gameplay-Videos:

Sonic Forces Background Music „Avenue Park“:

Sonic Forces soll am 7. November 2017 für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One in Europa erscheinen. Einen ersten Eindruck zum Spiel konnten wir uns bereits in einer Vorab-Version machen. Unsere Eindrücke gibt es hier zum Nachlesen.

Quelle: Sonic Movie Channel auf Youtube