Sammelecke: Die Metroid: Samus Returns – Legacy Edition

Am 15. September 2017 ist mit Metroid: Samus Returns auf dem Nintendo 3DS ein klassisches 2D-Metroid erschienen. Neben der „normalen“ Verkaufsversion des Titels, gibt es auch eine sogenannte „Legacy Edition“, die vor allem die Herzen der treuen Metroid-Fans höherschlagen lässt. Wir haben uns die Legacy Edition mitsamt der neuen Metroid-amiibo besorgt und wollen euch diese in folgender Sammelecke vorstellen.

Metroid: Samus Returns – Legacy Edition

In Metroid Samus Returns stellt ihr euch als Samus Aran den neuen Gefahren eines außerirdischen Planeten, der von gefährlichen Lebensformen nur so wimmelt. Obwohl so neu ist das Abenteuer gar nicht. Denn der Titel ist eine moderne Neuinterpretation des „Game Boy“-Klassikers Metroid II aus dem Jahr 1992. Zu viel zum Spiel wollen wir an dieser Stelle aber nicht verraten, denn hier widmen wir uns der coolen Legacy Edition und deren Inhalt.

Wir haben die Limited Edition des Spieles für stattliche 99 Euro erstanden und können uns über folgende Sammlerinhalte freuen:

einmal das Nintendo 3DS-Spiel Metroid Samus Returns

einen Download-Code für das Game Boy-Spiel Metroid II für euren Nintendo 3DS

ein 40-Seiten starkes Artbook mit Illustrationen zu Metroid Samus Returns und Metroid II

ein cooles Steelbook im Look des Game Boy-Moduls „Metroid II“

eine Soundtrack CD mit 25 Musikstücken aus der Historie der Metroid-Reihe

ein Morph Ball-Schlüsselanhänger

ein goldener Pin mit dem „S-Logo“

Pin, Steelbook und Spiel Die Soundtrack CD aus der Legacy Edition Das Artbook zum Spiel Die Rückseite der Legacy Edition

Besonders gut gefällt uns bei der Legacy Edition die gute Verarbeitung der einzelnen Goodies. Das Steelbook macht optisch im Regal richtig was her, der Pin funkelt wie frisch poliert und die Soundtrack-CD kommt in einem schicken Papp-Schuber daher. Auch die Musikauswahl weiß durchaus zu gefallen und punktet mit einem Querschnitt aus allen bisher erschienen Abenteuern der Weltraumamazone.

Wer lieber auf visuelle Inhalte steht, der freut sich über das Artbook, welches direkt zu zwei Spielen Illustrationen bietet. Neben Artworks zu dem 3DS Abenteuer Metroid Samus Returns, gibt es nämlich auch alte Grafiken und Zeichnungen zu Metroid II: Return of Samus zu sehen, wenn ihr das Artbook umgedreht öffnet.

Die neuen Metroid amiibo:

Neben der sehr coolen Legacy Edition, gibt es zum Launch von Metroid Samus Returns auch zwei brandneue amiibo-Figuren für eure Sammlung. Neben Samus Aran, die in gehockter Pose daherkommt, gibt es nun auch erstmals eine Sammelfigur zu einem Metroid. Beide amiibo wirken hochwertig verarbeitet und schalten in dem 3DS-Spiel spezielle Inhalte frei.

Nutzt ihr Samus Aran, so erhaltet für euer Abenteuer einen Reserve-Tank (Aeion), was eure Erkundungen etwas vereinfacht. Darüber hinaus schaltet ihr zahlreiche Artworks aus dem Originalspiel Metroid II frei, die ihr euch in der Galerie anschauen dürft.

Mit dem Metroid-amiibo (welches im übrigen leicht flexibel ist) schaltet ihr ebenfalls exklusive Inhalte im Spiel frei. So hilft euch der Einsatz des amiibo beim Aufspüren eines nahegelegenen Metroid im Spiel, in dem euch die ungefähre Position über die Mini-Map angezeigt wird. Zusätzlich erhaltet ihr nach dem Durchspielen den neuen Schwierigkeitsgrad „Fusion“, den ihr dann in Samus Arans‘ Metroid Fusion-Suit spielen dürft. Alles in allem sind die Extras nicht weltbewegend, aber ein netter Zusatz für amiibo-Fans.

Fazit:

Die Legacy Edition von Metroid Samus Returns ist eine sehr coole Sammlerausgabe des Nintendo 3DS-Abenteuers der Weltraumamazone. Für Fans und Sammler ist die Edition ein Muss, auch wenn man ehrlich sagen muss, dass der Preis von 99€ ziemlich happig ist und ein Preis von 79€ wären auch vollkommen okay gewesen, wenn man bedenkt wie teuer Limited Editions aus dem Hause Nintendo in letzter Zeit waren. Die Preiskritik trifft auch auf die beiden amiibo-Figuren zu. Während man früher rund 14 Euro für eine amiibo auf den Tisch legen musste, ist es nun scheinbar üblich 19,99€ zu zahlen. Ziemlich viel Holz für eine gut zehn Zentimeter große Figur, die sicher nicht jeder bereit ist zu zahlen. In dem Fall haben wir den Preis aber sehr gern gezahlt, da beide amiibo-Figuren ziemlich chic anzusehen sind.