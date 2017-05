RPG-Klassiker kehrt auf der PlayStation 4 zurück

Der gefeierte Rollenspiel-Klassiker Star Ocean: Till the End of Time kehrt auf der PlayStation 4 zurück! Das PlayStation 2-Spiel aus dem Jahr 2003 ist seit gestern in einer aufgebohrten Fassung im PlayStation Store zu einem Preis von € 20,99 erhältlich.

Neu sind unter anderem eine 720p-Auflösung, Trophäen, Share-Funktionen und Remote Play. Rendering in Hochauflösung reduziert zackige Kanten und verbessert Licht- und Schatteneffekte, wodurch eine viel klarere Darstellung möglich wird.

Zum 8.4 GB großen Download geht es hier entlang.