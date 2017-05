Rollenspiel Pyre erscheint im Juli

Supergiant Games haben den Erscheinungstermin für ihr neues Spiel Pyre bekanntgegeben. Demnach wird das neue Spiel der Bastion– und Transistor-Macher am 25. Juli 2017 für die PlayStation 4 zu einem Preis von knapp 20 Euro erscheinen.

Pyre ist ein gruppenbasiertes RPG, in dem sich bis zu 20 individuelle Charaktere durch ein Land namens The Downside kämpfen, um ihre Freiheit wiederzuerlangen. In „Riten“ genannten 3-gegen-3-Kämpfen, die an eine fremdartige Sportart erinnern, gilt es, die Signalflamme der Gegner auszulöschen.