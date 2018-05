Wie jetzt anhand eines offiziellen Blogposts von Rockstar im Bezug auf Red Dead Redemption 2 bestätigt wurde, wird es wohl die ein oder andere Sonderedition des Spiels geben. Was die einzelnen Fassungen dabei alles beinhalten werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Ein Cowboy-Hut, eine coole Figur oder gar ein Replikat eines echten Colts wären doch mal eine coole Sache. Worauf würdet ihr euch in einer Sammleredition am meisten freuen?

Hier nochmal der neueste Trailer der Actionhits

Quelle