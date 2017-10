Rocket League – Publisher Warner Bros. übernimmt Retail-Rechte

Warner Bros. und das Entwicklerteam von Psyonix gaben kürzlich bekannt, dass sie eine gemeinsame Partnerschaft geschlossen haben. Das heißt unter anderem, dass der Publisher für eine künftig erscheinende neue Retail-Version von Rocket League verantwortlich sein wird. Inhalte und das Erscheinungsdatum stehen dabei noch in den Sternen.

Inhalt ungewiss

Wie bereits erwähnt, wird es in Zukunft eine neue Retail-Version des beliebten Autoball-Spiels geben. Bei Rocket League treten zwei Teams gegeneinander an und versuchen in unterschiedlichen Spielmodi den Ball mit ihren Fahrzeugen ins gegnerische Tor oder Korb zu befördern.

Schon vor einem Jahr gab es schon einmal eine sogenannte Collector’s Editon (Retail) von Rocket League. Diese beinhaltet die zu diesem Zeitpunkt aktuellen DLCs. Deshalb kann man davon ausgehen, dass dies bei der Version von Warner Bros. ähnlich sein könnte.

Trailer zum aktuellen Update



