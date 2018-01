Rocket League knackt die 40 Millionen Spieler

Schon im Dezember letzten Jahres konnte das kompetitive Autoball-Spiel Rocket League bereits stolze 38 Millionen Spieler verzeichnen. Jetzt gibt Psyonix über Twitter bekannt, dass die 40 Millionen Marke schließlich geknackt wurde. Herzlichen Glückwunsch zu dem Erfolg!

Rocket League now has 40 MILLION players worldwide! Thank you to our ever-growing community for helping us start the new year with such a fantastic milestone. pic.twitter.com/8UJQLSlECF

— Rocket League (@RocketLeague) 2. Januar 2018