Rocket League erhält Releasetermin auf Nintendo Switch

Wie Psyonix nun offiziell bestätigte, hat die Nintendo Switch-Version von Rocket League einen finalen Erscheinungstermin. So soll der Titel am 14. November für 19,99$ bzw. 19,99€ über den Nintendo eShop erscheinen. Einen Retail-Variante wird voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Rocket League für Switch wird all die Features, Upgrades und Inhalte enthalten, die die bereits erschienen Versionen für PlayStation 4 und Xbox One bieten. Zusätzlich dürfen sich Nintendo-Freunde über exklusive Fahrzeuge im Look von bekannten Nintendo-Marken freuen.

Neue Gameplay-Eindrücke zum Spiel liefert zudem die aktuelle Ausgabe der Nintendo Minute von Nintendo of America, in der die Entwickler das Spiel präsentieren.

Nintendo Minute rund um Rocket League

Quelle: PM Psyonix | Nintendo of America @ Youtube