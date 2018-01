Rocket League – Cross-Party Support für 2018 angekündigt

Der Multiplayer-Hit Rocket League wird in diesem Jahr ein spannendes neues Feature erhalten. Plattformübergreifendes Spielen ist bereits möglich, doch in diesem Jahr gesellt sich auch Cross-Party-Support dazu!

Das bestätigten die Entwickler nun via Twitter. Damit wird es möglich sein, Spieler auf anderen Plattformen in die Party einzuladen und gemeinsam mit ihnen an Multiplayer-Spielen teilzunehmen.

Hey there! We’re actively working on cross-platform party support for a 2018 release. 🙂 — Rocket League Help (@RL_Support) 21. Januar 2018

Wann genau das neue Feature den Weg ins Spiel findet, steht noch nicht fest.