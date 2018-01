Rivals of Aether erscheint für Nintendo Switch

Das neue Jahr ist gerade einmal ein paar Tage alt, doch die Spieleankündigungen für die Nintendo Switch nehmen einfach nicht ab, gerade bei Titeln kleinerer Indie-Entwickler. Entwickler Dan Fornace gab in seinem Recap des vergangenen Jahres auch einen kleinen Ausblick darauf, was Fans für 2018 erwarten dürfen. Sein Kampfspiel Rivals of Aether wird demnach auch für die Nintendo Switch erscheinen.

Rivals of Aether ist seit März 2017 bereits für den PC erhältlich und erhielt auf der Plattform Steam durchweg positive Bewertungen. Die Umsetzung auf der Nintendo Konsole wird allerdings noch ein wenig Zeit brauchen, zunächst einmal will sich Fornace der Definitive Edition des Titels widmen. Erst danach steht die Umsetzung für andere Systeme auf dem Plan. Dafür sucht der Entwickler allerdings noch Unterstützung von anderen Kollegen.

Rivals of Aether ist ein Kampfspiel, welches in einem Fantasy-Universum angesiedelt ist. Die einzelnen Charaktere im Spiel setzen auf die verschiedenen Elemente, um im Versus-Multiplayer-Modus ihren Kontrahenten den Garaus machen zu können. Neben einem lokalen Koop- und Splitscreen-Modus bietet das Spiel verschiedene Online-Varianten und einen umfangreichen Story-Modus.

Wann genau Rivals of Aether erscheinen wird, ist derzeit noch unklar.