Square Enix hat ein neues Video zum kommenden Action-Adventure Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration für die PlayStation 4 veröffentlicht. In dem Video präsentieren die Entwickler das Croft-Anwesen im Spiel.

Rise of the Tomb Raider: Vergleich PS4 Pro und PC in 4K

Digital Foundry zeigt zudem ein zweites Video, welches die PS4 Pro-Version des Spiels mit der PC-Fassung (4K-Auflösung) vergleicht.

Erscheinen wird der Titel am 11. Oktober 2016

Quelle: YouTube