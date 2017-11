Rise of the Tomb Raider auf Xbox One X – Details zu den Verbesserungen

Square Enix und Crystal Dynamics haben das Update zum Action-Adventure Rise of the Tomb Raider auf Xbox One X veröffentlicht und einige Informationen zu den Verbesserungen bekannt gegeben.

Die technischen Verbesserungen wurden zusammen mit Nixxes Software erarbeitet und sollen laut der Entwickler die „modernste Grafik, die je in einem Tomb Raider-Spiel zu sehen war“ liefern.

„Die Zusammenarbeit mit Nixxes Software erlaubt es uns, ein unglaubliches Niveau an Grafik und Immersion abzuliefern“,

verriet Ron Rosenberg, Studioleiter bei Crystal Dynamics.

Spielern auf der Xbox One X stehen insgesamt drei Grafik-Modi zur Auswahl:

– Natives-4K für die höchstmögliche Auflösung

– Verbesserte Grafik mit noch mehr Details

– Hohe Bildrate für ein konstant flüssiges Spielerlebnis

Außerdem gibt es noch weitere Verbesserungen, über die sich Käufer der neuen Microsoft-Hardware freuen dürfen:

– HDR-Unterstützung für lebhaftere Farbwiedergabe

– Spatial Audio-Unterstützung inklusive Dolby Atmos für echten 3D-Ton

– Verbesserte Texturauflösung für Charaktere und Umgebungen

– Verbesserte volumetrische Beleuchtung

– Verbesserte Reflexionen

– Detailliertere Pflanzendarstellung

– Verbessertes Anti-Aliasing (Kantenglättung)

– Verstärkte Texturfilterung

Besitz des Season Pass, die eine Xbox One X ihr Eigen nennen dürfen sich zudem freuen: Sie kommen in den Genuss aller neuen Inhalte der Erweiterung Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum, darunter ein neues Singleplayer-Kapitel, neue Koop-Optionen, Outfits und noch vieles mehr.