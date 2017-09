Riptide GP: Renegade erscheint für Nintendo Switch – Cross-Play bestätigt

Entwickler Vector Unit hat via Twitter bestätigt, dass das Jetski-Rennspiel Riptide GP: Renegade für Nintendo Switch erscheinen wird. Auch wenn ein neues Wave Race noch auf sich warten lässt, dürfte Riptide GP: Renegade viele Rennspiel-affine Switcher ansprechen.

Aktuell ist man im Team noch mit der Entwickler beschäftigt, einen Releasetermin könne man noch nicht nennen. Allerdings wird das Spiel eine „Cross-Play-Überraschung“ beinhalten. Klingt spannend.

Yes! Hard to say when it’ll be ready but it’s working its way through the pipes. Plus there will be cross-play surprise!

— Vector Unit (@vectorunit) 11. September 2017