Rime – Action-Puzzlespiel erscheint auch für Switch und Xbox One

Entwickler Tequila Works gibt gegenüber IGN bekannt, dass das ursprünglich exklusiv für die PlayStation 4 geplante Action-Puzzlespiel Rime nun auch für die Nintendo Switch und Xbox One erscheinen wird.

Das Spiel erinnert ein wenig an eine Mischung aus The Legend of Zelda und The Last Guardian. Spieler erforschen und entdecken in Rime eine mysteriöse Insel, auf der man als kleiner Junge gestrandet ist. Dabei löst man im Laufe der Zeit verschiedene Rätsel mithilfe von Licht, Geräuschen und der Zeit.

Rime erscheint bereits im März 2017

Das Abenteuerspiel bietet einen einzigartigen und wunderschönen Comic-Grafikstil voll leuchtender Farben und auch musikalisch sorgt der Titel bereits im ersten Trailer für Gänsehaut. Die Spielewelt soll sich am Mittelmeer-Gebiet orientieren und bietet zerklüftete Küstenlandschaften, malerische Wälder und geheimnisvolle Orte.

Erscheinen soll Rime im März 2017 für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One.