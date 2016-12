Review: The Legend of Heroes: Trails in the Sky

Neben Persona 2 schafft es ein weiterer alt-neuer Titel endlich auch hierzulande auf die PSP. Ob The Legend of Heroes: Trails in the Sky uns überzeugen kann, erfahrt ihr in unserem Test.

Der gemächliche Anfang täuscht

Zu Beginn des Spieles bestehen Estelle und ihr Adoptivbruder Joshua ihre Aufnahmeprüfung in die Reihen der „Bracer“, einer Gruppierung, die ich mit den Grauen Wächtern aus Dragon Age vergleichen würde – hier allerdings ohne das Trinken von verdorbenem Monsterblut. Sie treten damit in die Fußstapfen ihres Vaters, der kurz darauf auf einer Mission verschwindet. Und auch die scheinbar harmlosen ersten Quests, die den beiden Geschwistern auferlegt werden, erweisen sich als Teil eines großen Ganzen, da sollte man sich auch von der fröhlichen Anime-Steampunk-Grafik nicht täuschen lassen.

Earthbound trifft Strategie-Rollenspiel

Trails in the Sky hat Elemente eines Strategie-Rollenspieles, denn in den rundenbasierten Kämpfen bewegen sich die Figuren auf Feldern. Will man Gegner im Nahkampf zurechtstutzen, muss man sich erstmal in ihre Nähe begeben. Bei manchen Gegnern ist es von Vorteil, wenn man sie nur mit magischen Attacken beharkt, da sie in einer fulminanten Explosion das Zeitliche segnen.

Innerhalb der Kämpfe nervt es ein wenig, dass die letzte Aktion ausgewählt bleibt, was durchaus dazu führen kann, dass man bei Unachtsamkeit gleich zwei Mal hintereinander einen Heiltrank nutzt, obwohl man die Gesundheitsleiste eigentlich schon wieder in den grünen Bereich gebracht hatte. Das ist kein Beinbruch und kommt so auch bei anderen RPGs vor, ich persönlich würde es jedoch bevorzugen, wenn der „Cursor“ jedes Mal wieder auf eine Null-Position gebracht würde.

Alle Gegner laufen sichtbar in der Gegend herum. Ähnlich wie in Earthbound kann man sich in den Kämpfen einen Vorteil verschaffen, wenn man die Gegner überrascht. Dreht man den Monstern selbst den Rücken zu, bekommen diese den Erstschlag. Und mit ein wenig Geschick kann man das fiese Gesocks, dass in Trails in the Sky die Welt bevölkert, sogar ganz umgehen.

Mit jedem gelungenen Angriff steigt die Anzahl der verfügbaren Technikpunkte. Hat diese Anzahl eine gewisse Höhe erreicht, könnt ihr eine verheerende Break-Attacke entfesseln, allerdings verliert ihr dabei alle gesammelten TP. Da die TP auch nach einem Kampf erhalten bleiben, kann man sich den Break-Angriff ruhig für brenzlige Situationen oder besonders starke Monster aufheben.

Im Verlauf der Handlung muss man oft Entscheidungen treffen, die einen durchaus vor moralische Konflikte stellen. Lässt man Gemüse-knabbernde Nager laufen und es bei einer gehörigen Tracht Prügel bewenden oder tötet man die pelzigen Feldfruchtdiebe? Das muss jeder für sich entscheiden.

Während man unterwegs ist, kann man sich per Tastendruck Richtungsangaben zu den nächsten erreichbaren Orten einblenden, was verhindert, dass man sich großartig in der Spielewelt verirrt. Die vier Himmelsrichtungen zu kennen, schadet aber dennoch nicht.

Die „Orbments“ stellen das Magiesystem in Trails in the Sky dar. Nachdem die verschiedenen Slots einer Figur geöffnet wurden, können dort „Orbs“ verschiedener Elemente mit unterschiedlichen Stärken, Schwächen und Fähigkeiten eingefügt werden. Wer seine Figuren zumindest ein wenig „customizen“ will, der kann sich hier richtig austoben.

Sieben Jahre unterwegs und immer noch fehlen zwei Teile

Die Collector’s Edition ist genauso gelungen wie die von Persona 2 und enthält den guten Soundtrack auf einer CD sowie eine Handvoll Artwork-Karten. Und genau wie Persona 2 ist auch Trails in the Sky kein neuer Titel. In Japan erschien das Spiel bereits 2004 für PC und sprang dann 2006 auf die PSP über. Der Weg zu uns dauerte noch einmal ganze fünf Jahre und trotzdem sind die Texte und die wenigen gesprochenen Passagen nur auf Englisch.

Da Trails in the Sky der erste Teil einer Trilogie ist, stellt sich die Frage, ob beiden anderen Teile auch noch für die PSP kommen oder womöglich doch auf der Vita umgesetzt werden. Auf jeden Fall scheint eine Veröffentlichung der beiden anderen Teile sehr wahrscheinlich zu sein.

Fazit

The Legend of Heroes: Trails in the Sky bietet wenig Neues, macht aber so ziemlich alles richtig. Die Story braucht zwar etwas, um in Fahrt zu kommen, wird dann aber interessant und wendungsreich. Ein guter Soundtrack, ein Strategie-Kampfsystem, ein paar Anleihen bei Earthbound – sowohl in den einzelnen Elementen als auch im Gesamtpaket weiß Trails in the Sky zu überzeugen. Größtes Manko ist, wie man es von Japano-Rollenspielen ja kennt, die rein englische Text- und Sprachausgabe. Obwohl bereits die beiden Nachfolgekonsolen in den Läden oder zumindest kurz vor ihrer Markteinführung stehen, sind Nintendos DS und Sony PSP seitens der Spiele-Entwickler offensichtlich noch lange nicht abgeschrieben. Auf ihre alten Tage bekommen die beiden Handhelds zwar nur noch wenige, dafür aber qualitativ sehr hochwertige Titel als Schwanengesang spendiert. Es bleibt zu hoffen, dass weder Trails in the Sky noch gute Titel wie Persona 2 oder Solatorobo zum Opfer der Übergangsphase zwischen zwei Handheld-Generationen werden.

Vielen Dank an Flashpoint für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!