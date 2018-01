Die kanadischen Entwickler der Sabotage Studios haben den Retro Action-Plattformer The Messenger angekündigt. Das Spiel soll in diesem Jahr für den PC und noch nicht näher genannte Konsolen erscheinen.

In The Messenger schlüpft ihr in die Haut eines jungen Ninjas, der seinen Clan rächen will. Dabei versteht sich das Spiel als Hommage an die Genreklassiker aus der NES- und SNES-Zeit. Die Entwickler versprechen klassisches Plattformer-Gameplay, einen hohen Wiederspielwert und zahlreiche, witzige Charaktere.

Als cooles Gimmick verfügt der Titel über eine Wechselfunktion zwischen 8-Bit- und 16-Bit-Grafik, welcher in Echtzeit stattfinden soll. Das Spiel beginnt als klassischer 8-Bit-Plattformer und soll sich im Laufe des Abenteuers zu einem coolen 16-Bit-Metroidvania-Spiel entwickeln.

Einen konkreten Releasetermin oder Plattformen gibt es bislang leider noch nicht.