Resident Evil Revelations Review

Satte vier Jahre ist es her, als Christian einen Blick in das HD-Remake von Resident Evil Revelations wagte. Ursprünglich wurde der Horrortitel einst für den Nintendo 3Ds veröffentlicht und konnte dort mit einer dichten Atmosphäre punkten. Fast ein halbes Jahrzehnt, nach der Veröffentlichung des späteren HD-Remakes betreten wir erneut die düsteren Decks der Queen Zenobia. Ob Resident Evil Revelations auch heute noch überzeugt, zeigt der folgende Testbericht zur Umsetzung!

Was ist eigentlich neu? Ein kurzer Überblick:

1080p mit 60 FPS

optische Aufarbeitung für PS4 und Xbox One

Steuerung optimiert und angepasst

Neue Karte „The Ghost Ship: Chaos“ für den Raid-Modus

Alle zuvor veröffentlichten herunterladbaren Inhalte sind als freispielbare Belohnungen enthalten!

Willkommen auf der Queen Zenobia

Für all diejenigen unter euch, welche mit Resident Evil Revelations noch nicht in Kontakt getreten sind, möchte ich die überraschend abwechslungsreiche Haupthandlung einmal kurz zusammenfassen.

Während zwölf packenden Episoden übernehmt ihr unter anderem die Rolle von Resident Evil-Ikone Jill Valentine. Eingecheckt auf dem gruseligen Kreuzfahrtschiff „Queen Zenobia“ verfolgt ihr ein abgegebenes Notsignal eines alten Bekannten, dem ihr aus der Patsche helfen wollt. Dabei handelt es sich um niemand geringeres als Muskelmann Chris Redfied. Im Laufe der Story entpuppt sich der vermeintliche Notruf allerdings als tödliche Falle und alsbald wird klar, dass das Kreuzfahrt-Schiff von einem gefährlichen Virus heimgesucht wurde. Verschiedene gefährliche Gegnertypen konfrontieren euch auf euren Erkundungen, sodass ein Wettlauf um Leben und Tod beginnt. Zwar klingt das per se wie 08/15-Kost, nimmt aber im weiteren Spielverlauf deutlich Fahrt auf und hat die ein oder andere Wendung im Petto.

Erdrückende Atmosphäre

Ganz oben bei Resident Evil Revelations steht die erdrückende Atmosphäre. Natürlich ist diese nicht vergleichbar mit Resident Evil 7, führte die Reihe aber seinerzeit nach dem actionreichen Resident Evil 6 wieder näher an das Horror-Genre heran. Demnach kommt es nicht selten vor, dass euch der ein oder andere Schockmoment in den schmalen Gängen immer wieder Furchten lehren will. Wie bei den meisten Teilen der Reihe, lassen die Schockmomente in den späteren Episoden allerdings deutlich nach.

Auch unterhaltsame Bosskämpfe bietet Revelations zu Genüge. Sei es beispielsweise die infizierte Version der attraktiven Agentin Rachel Foley oder ein riesiges Spinnenwesen, welches mit der Durchschlagskraft von Gatlings bekämpft werden will.

Umfangreiches Gameplay

Trotz den eben erwähnten Kämpfen gegen die Endgegner, gilt es für den Spieler auch noch weitere Hürden zu bewältigen. Zum Einen sind Jill und Chris beispielsweise mit einem sogenannten „Genesis-Scanner“ ausgestattet. Jener Scanner erlaubt es ihnen Kadaver, Gegner und unsichtbare Gegenstände zu aufzuspüren und zu analysieren. Hinzukommen noch Serien-typische Rätseleinlagen, wie auch innovative Unterwasser-Abschnitte.

Im Gegensatz dazu ist allerdings auch das leidige Thema Backtracking wieder einmal mit von der Partie. Oftmals werdet ihr nach dem Erhalt eines Schlüssels oder einer Magnetkarte wieder zurück in ein bereits erkundetes Areal geschickt. Eine rudimentäre 3D-Karte ist dabei keine sonderlich gute Hilfe.

Dessen ungeachtet erwartet euch nach dem ersten Spieldurchgang der „Raubzug-Modus“, wo ihr alleine oder online mit einem Freund Highscores anderer Spieler nachjagt und so neue Waffen, wie auch Charaktere freispielt. Es gilt auf jeder Karte eine bestimmte Anzahl an Gegner über den Jordan zu schicken, als auch das Level so schnell wie möglich abzuschließen.

Solide Technik mit wenigen Einschränkungen in der Synchronisation

Raubzug-Enthusiasten erfreuen sich an einer neuen Karte namens „The Ghost Ship: Chaos“ für den Raubzug-Modus. Ebenso versprechen 1080p und 60 Bilder pro Sekunde ein flüssiges Gameplay. Im Gegensatz zu den angemessen aufgepeppten Charaktermodellen, scheinen die teilweise altbackenen Umgebungstexturen noch nicht in der heutigen Zeit angekommen zu sein.

Abzüge gibt es im Bereich der deutschen Synchronisation. Des öfteren ist diese leider nicht stimmig, lässt sich aber ganz bequem in den Einstellungen auf die bessere aber keineswegs perfekte englische Sprachausgabe ändern. Positiv fallen aber die düsteren, wie auch die aufbrausenden Klänge auf, die maßgeblich zur dichten Atmosphäre beitragen.

Resident Evil Revelations gehörte schon bei seiner Erstveröffentlichung zu einem meiner Lieblingsteile der Horror-Reihe. Umso mehr habe ich mich natürlich auf das Wiedersehen mit Jill Valentine und Chris Redfield gefreut. Wurde ich enttäuscht? Keineswegs! Ich habe genau das bekommen, was ich lieben gelernt habe. Eine dichte Atmosphäre und packende Kämpfe, welche dank hochauflösender, wie auch aufgehübschter Optik und verbesserter Framerate sogar noch weitaus mehr Spaß machen. Natürlich kann sich der Titel grafisch nicht ganz mit einem Resident Evil 7 messen, hat aber im direkten Vergleich auch schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Wer über verwinkelte enge Gänge, Backtracking und eine zum Teil mittelmäßige deutsche Synchronisation hinweg sehen kann, der sollte bei einem schmalen Preis von unter 30 € ohne Bedenken zugreifen. Alteingesessene Resi-Fans dürften ohnehin mit Revelations auf ihre Kosten kommen.