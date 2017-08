Resident Evil Revelations 1 und 2 erscheinen für Nintendo Switch

Nun bekommen auch PlayStation 4-. Xbox One- und Nintendo Switch-Besitzer ihre eigenen Versionen des Klassikers Resident Evil Revelations. Wie Capcom heute mitteilte, wird ein Port des ehemaligen 3DS-Originals am 29. August 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen.

Technische Verbesserungen & der volle Umfang

Die neue Version des Spiels bietet volle 1920×1080-Auflösung, eine verbesserte Framerate, erhöhte Umgebungsdetails und verfeinerte Bewegungen – und ist somit die bislang bestaussehendste Version des Spiels. Sämtliche zuvor veröffentlichten herunterladbaren Inhalte sind als freispielbare Belohnungen enthalten.

Im wieder enthaltenen Raid Mode stellen sich Spieler zusammen mit einem Freund online Horden von Feinden entgegen. Enthalten ist auch “The Ghost Ship: Chaos”, eine neue Variante der beliebten Stage, die nun noch stärkere Waffen und Upgrade-Möglichkeiten sowie als zusätzliche Herausforderung neu arrangierte Gegner-Platzierungen bietet. Weiterhin bietet diese Version des Spiels vier verschiedene Controller-Tastenbelegungen, die an Varianten aus der gesamten Serie angelehnt sind. So lässt sich das Spiel noch flexibler erleben.

Nintendo Switch-Besitzer bekommen Horror im Doppelpack

Während Resident Evil Revelations 2 bereits seit über einem Jahr für PS4 und Xbox One verfügbar ist, erscheint der zweite Teil der Revelations-Reihe Ende des Jahres mitsamt dem Erstling auch auf der Nintendo Switch. Ob die beiden Titel direkt im Doppelpack angeboten werden ist noch unklar. Lediglich der Release mit Ende 2017 ist aktuell bekannt!

