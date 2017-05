Resident Evil: Code Veronica X erscheint nächste Woche auf PlayStation 4

Resident Evil Fans haben Grund zur Freude, denn Resident Evil: Code Veronica X schlägt in der kommenden Woche auf der PlayStation 4 auf, wie Gematsu meldet.

Das Dreamcast-Original aus dem Jahr 2000 wurde zuletzt 2011 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. In Deutschland war der Titel allerdings bis 2014 indiziert und erhielt erst im März 2017 für eine noch unangekündigte PS4-Version eine Freigabe durch die USK.

Weitere Details zum Spiel liegen bislang nicht vor. Unklar ist also, ob es sich dabei um das Original oder um eine technisch verbesserte Version des Gruselklassikers handelt. Fans dürfte das aber nur wenig interessieren.

Next week’s PS4 and Vita releases. Resident Evil: Code Veronica X PS4 stealth release after German rating in March. pic.twitter.com/fWJFKZZLA1

— Gematsu (@gematsucom) 4. Mai 2017