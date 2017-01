Resident Evil 7 wird Xbox Play Anywhere Titel

Capcom gibt bekannt, dass Resident Evil 7: Biohazard das Xbox Play Anyhwere Programm erweitern wird. Phil Spencer von Microsoft bestätigte diese Meldung kurzum auf Twitter.

RESIDENT EVIL 7 biohazard confirmed for @Xbox Play Anywhere – buy once, play on both Xbox One & @Windows 10 PC. https://t.co/yhcwjEnjla

— Phil Spencer (@XboxP3) 18. Januar 2017