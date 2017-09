Resident Evil 7 Gold Edition angekündigt + Infos zu den DLCs

Capcom hat die Resident Evil 7 Gold Edition nun auch für Europa angekündigt. Die Edition wird am 12. Dezember 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und das Hauptspiel sowie die drei DLC-Inhalte „Banned Footage Vol. 1„, „Banned Footage Vol. 2“ und den kommenden Download-Inhalt „End of Zoe“ enthalten.

Der „Not a Hero“ DLC soll zeitgleich am 12.12. erscheinen und wird komplett kostenlos angeboten werden. „End of Zoe“ wird natürlich auch einzeln angeboten werden, allerdings zu einem Preis von 14,99 Euro.

Darin werdet ihr mehr über Zoes Schicksal erfahren, auf neue Gegner treffen und neue Gebiete im Sumpf erforschen.